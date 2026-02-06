Сегодня вооруженный инцидент, произошедший в лицее "Идрак", вызвал в стране серьезный общественный резонанс. Напомним, ученик 10-го класса выстрелил в свою учительницу.

Это далеко не первый случай с участием школьников. Ранее уже распространялись сообщения о поножовщине, избиениях и даже самоубийствах среди учащихся.

С чем связан рост подобных инцидентов?

Социолог Метанет Мамедова в комментарии для Day.Az рассказала о причинах агрессивного поведения детей. По ее словам, случаи насилия в школах, особенно применение оружия против учителя, вызывают серьезную обеспокоенность в обществе.

Она отметила, что подобные происшествия нельзя объяснять только поведением самого ребенка. Основная ответственность, по ее мнению, лежит на родителях. Доступ ребенка к оружию и возможность вынести его из дома свидетельствуют об отсутствии должного контроля в семье. Родители должны осознавать, в какой психологической среде они воспитывают своего ребенка. Если несовершеннолетний идет на такой риск, значит, предпосылки для этого были сформированы внутри семьи. Поведение ребенка, его отношение к учителю и обществу являются прямым результатом семейного воспитания. Именно поэтому, считает социолог, в случае таких тяжких инцидентов юридическую ответственность должны нести не только дети, но и их родители.

Мамедова также подчеркнула, что воспитательные возможности учителей сегодня существенно ограничены.

По ее словам, в прошлом педагоги играли более активную роль в воспитательном процессе, тогда как сейчас их полномочия значительно сокращены. Родители формально берут воспитание на себя, однако на практике зачастую не выполняют эту функцию.

Специалист считает, что необходимо усилить механизмы контроля за детьми, ввести возрастные ограничения на использование социальных сетей, а также вернуть учителям воспитательные полномочия в школах.

Кроме того, по ее мнению, действующее законодательство должно быть обновлено с учетом вызовов современности, поскольку интернет и социальные сети кардинально изменили модели поведения в обществе.

Эльвин Сахаватоглу