Уникальная экспозиция в Баку - экземпляры Корана, редких рукописных книг, ковров, металла…

В Азербайджанском национальном музее ковра открылась выставка "Безмолвные молитвы: Культурное наследие, хранящееся в Зиринской Джума-мечети", организованная музеем совместно с комитетом Милли Меджлиса по культуре, министерством культуры, сообщает Day.Az.

На выставке представлены образцы национального наследия, подаренные Зиринской Джума-мечети в разные периоды различными лицами. Экспозиция включает ворсовые и безворсовые ковры, ковровые изделия, образцы художественного металла, одежду и вышивку, экземпляры Корана, а также редкие рукописные книги. Возраст этих экспонатов составляет более ста лет.

На открытии директор музея, заслуженный работник культуры Амина Меликова отметила, что проект направлен на сохранение национальной культурной памяти, духовных ценностей и исторического наследия. Она подчеркнула, что стала свидетелем наличия в Зиринской Джума-мечети уникальных экспонатов; их сбор, сохранение и представление широкой общественности имеют особое значение с точки зрения сохранения культурного наследия и его передачи будущим поколениям.

Депутат Милли Меджлиса, председатель комитета по культуре парламента, народный артист Полад Бюльбюльоглу подчеркнул, что экспозиция является прекрасной инициативой и удачной идеей.

"Наши мечети и религиозные святыни являются неотъемлемой частью азербайджанского народа и истории. Эти места сохраняют своё место в нашей духовной жизни. В то же время историко-культурное наследие, представленное в наших музеях, на ковровых выставках и различных экспозициях, имеет большую ценность для нашего общества. Именно поэтому данная выставка особенно значима, поскольку она объединяет два этих мира - религиозное пространство и культурное наследие. В дальнейшем к организации подобных выставок смогут более широко подключиться и другие музеи, это не только необходимо, но и полезно для общества. Самое главное заключается в формировании единого духовного пространства между мечетями и очагами культуры", - отметил он.

Депутат Милли Меджлиса, заместитель председателя комитета по культуре Гюнай Эфендиева отметила, что сохранение материального и нематериального культурного наследия, его популяризация и передача будущим поколениям являются одними из ключевых приоритетов государственной политики Азербайджана. На территории представляемых ею Хазарского и Пираллахинского районов расположено множество культурных, религиозных и исторических памятников.

"Экспонаты выставки на протяжении многих лет хранились непосредственно в мечети, а также в личных архивах жителей - у них дома, в семьях, бабушкиных сундуках. Зиринская Джума-мечеть является одним из древних религиозных культовых сооружений. Мечеть была капитально отремонтирована в 2016 году по инициативе и при поддержке Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой. Эта мечеть напоминает небольшой музей. Здесь представлены не только образцы народного прикладного искусства, характерные для Азербайджана, но и ценные экспонаты, привезённые из разных стран - Узбекистана, Турции, Ирана, Ирака и Туркменистана", - отметила она.

Председатель религиозной общины в Зиринской Джума-мечети Гаджи Гадир Наджафов подчеркнул, что исторические предметы, хранящиеся в мечети, на протяжении многих лет были свидетелями веры людей, их молитв и духовной жизни.

"Мечеть является не только местом поклонения, но и пространством для сохранения культуры, просвещения и исторического наследия, духовным очагом, служащим мостом к будущим поколениям. Мы знаем, что в нашей стране культурные ценности бережно охраняются. Если человек приносит и передаёт как реликвию кялагаи своей бабушки или папаху своего деда, это свидетельство большого доверия. Эти реликвии необходимо надёжно сохранять, беречь и передавать будущим поколениям. Потому что, когда вы защищаете национальное наследие, это наследие в конечном итоге защитит вас", - отметил он.

По его словам, в Иреване в своё время действовали мечети Сардара, Раджаб-паши, Хаджи Новрузали бека, Сартиб хана и другие культовые сооружения. Он подчеркнул, что сегодня единственная Голубая мечеть играет особую роль в сохранении религиозно-культурных традиций Западного Азербайджана.

Глава Исполнительной власти Хазарского района города Баку Эльшан Салахов отметил, что выставка является воплощением великой истории, памяти и культурного наследия нашего народа. Подобным инициативам всегда уделяется особое внимание и придаётся большое значение со стороны главы государства. Такие проекты вносят важный вклад в сохранение и популяризацию национально-культурных ценностей.

Гостям был показан короткометражный фильм "Завещание истории" о Зиринской Джума-мечети, снятый режиссёром Мубаризом Нагиевым, представлена концертная программа с участием мугам-группы "Зафар" и танцевального ансамбля "Сяма" Дома культуры посёлка Шувелан.

Выставка продлится до 8 февраля.