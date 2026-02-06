https://news.day.az/world/1814491.html В Армении названа дата парламентских выборов В Армении объявлена дата парламентских выборов. Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, президент Армении Ваагн Хачатурян подписал соответствующий указ. Очередные выборы в парламент Армении состоятся 7 июня 2026 года.
