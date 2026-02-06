В Армении названа дата парламентских выборов

В Армении объявлена дата парламентских выборов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, президент Армении Ваагн Хачатурян подписал соответствующий указ.

Очередные выборы в парламент Армении состоятся 7 июня 2026 года.