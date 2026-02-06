МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования в связи с террористическим актом, совершенным в мечети в Пакистане.

Как сообщает Day.Az, соответствующая публикация размещена на странице МИД в социальной сети.

"В связи с трагическим террористическим актом, совершенным в мечети в Исламабаде, который привел к гибели и ранениям множества безвинных людей, выражаем глубокие соболезнования народу и правительству Исламской Республики Пакистан. Мы решительно осуждаем этот отвратительный акт насилия и террора, в результате которого верующие стали мишенью в святом месте. Наши мысли и молитвы с жертвами и их семьями, а пострадавшим желаем скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Азербайджан солидарен с Пакистаном и вновь подтверждает свою решительную поддержку миру, стабильности, а также борьбе против террора во всех его формах.

Добавим, что 6 февраля в столице Пакистана Исламабаде произошёл взрыв в мечети. В результате взрыва погибли как минимум 31 человек, более 100 получили ранения.