Социолог объяснил, что могло привести к вооруженному инциденту в бакинском лицее

Как мы сообщали, в лицее "Идрак", расположенном в Баку, произошел вооруженный инцидент. Ученик лицея выстрелил в свою учительницу - Шахлу Камилову, 1997 года рождения. Инцидент вызвал серьезный общественный резонанс.

Как передает Day.Az, в комментарии Milli.Az социолог Узеир Шафиев заявил, что среди причин роста агрессивного поведения подростков и молодежи большую роль играют интернет-игры и социальные сети.

По его словам, в период, когда психика детей еще не полностью сформирована, воздействие таких интернет-игр, как "Roblox", "Синий кит" и других, где демонстрируются агрессивные модели поведения, приводит к нарушениям в поведении. Он добавил, что в подобных играх детям предлагается контент, поощряющий агрессию по отношению к себе и окружающим, что усиливает у них склонность к подражанию и копированию.

"Эти события по своей природе и характеру схожи с теми, что происходят в зарубежных странах, особенно в школах Европы и США. Буллинг и конфликты в семье приводят к агрессии у детей по отношению к одноклассникам и учителям. Социальные сети распространяют такие случаи и усиливают их влияние на общество. Инцидент с ранением учителя - это то, о чем мы обычно слышим в западных странах", - отметил социолог.

Он также предложил внедрить в социальных сетях фильтрационные механизмы, чтобы исключить неэтичный, аморальный и провоцирующий девиантное поведение контент.

Социолог напомнил, что в 2018 году в стране был принят закон о защите детей от вредной информации, который дает родителям, школам и общественным организациям инструменты для защиты детей от негативного воздействия. Однако он подчеркнул, что пробелы в семейном воспитании, а также недостаточная воспитательная и образовательная работа в школах также способствуют формированию агрессивного поведения у детей.

"Это показывает, что поколения Z, Alpha и формирующееся сейчас поколение Beta растут под сильным влиянием социальных сетей и интернет-ресурсов, которые зачастую воздействуют на их поведение раньше семьи и школы. Поэтому безопасности детей в интернете и социальных сетях должно уделяться особое внимание как важным институтам социализации", - подчеркнул он.

Ранее мы сообщали, что в одном из лицеев Баку ученик выстрелил в преподавателя. Затем в МВД Азербайджана сообщили о задержании выстрелившего в учителя школьника. В свою очередь, Генпрокуратура начала расследование инцидента со стрельбой в лицее.