В период стремительного развития искусственного интеллекта и цифровых технологий, когда глобальная экономика вступает в новую технологическую фазу, Франция продолжает политику эксплуатации колониальных территорий и удержания местного населения под контролем посредством правового и силового аппарата, вынуждая коренное население покидать родные земли.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении Бакинской инициативной группы (БИГ).

Отмечается, что результаты переписи местного канакского населения за 2019 и 2025 годы в Канакии (Новая Каледония) наглядно демонстрируют системный и углубляющийся демографический спад. Если в 2019 году постоянное население территории составляло 271 407 человек, то в 2025 году этот показатель снизился до 264 596 человек. За последние шесть лет в Канаке зафиксировано сокращение численности населения на 6 811 человек. Этот спад, соответствующий примерно 2,5 процента демографического сокращения, характеризуется ежегодным отъездом в среднем более 1 200 человек из Новой Каледонии и оценивается как первый демографический спад за последние 75 лет.

Согласно статистическим данным, целенаправленное удерживание Канакии Францией вне социально-экономического развития, ограничение возможностей в сфере образования и занятости, неопределенность стабильных перспектив для местного населения, постепенное ухудшение социально-экономической ситуации, ограниченный доступ к здравоохранению и общественным услугам, отсутствие справедливой судебной системы, а также жесткие, репрессивные и дискриминационные действия правоохранительных органов, получающих незаконные указания из метрополии (Франции), ухудшение среды безопасности и последовательное системное ограничение политических, экономических и социальных прав считаются одними из основных причин усиления массовых миграционных тенденций среди населения Канаки.

Параллельно с отъездом населения Канакии ускоряется процесс старения в общей структуре населения, а доля детей и молодежи сокращается, что делает демографический спад еще более заметным и острым.

Отметим, что проводимая Францией целенаправленная политика массового переселения канакской молодежи, особенно политически и экономически активного населения, в другие страны направлена на ослабление местных движений за независимость, сокращение доли канакского населения в Новой Каледонии, одновременное увеличение числа европейцев и других мигрантов, прибывающих из метрополии, и в конечном итоге - на ослабление требований о независимости на референдумах в долгосрочной перспективе.

Отъезд молодых, образованных и перспективных людей из Канакии приводит к замедлению местного экономического развития. Этот процесс усиливает экономическую зависимость Новой Каледонии и других колониальных территорий от Франции, углубляя финансовую и ресурсную зависимость от метрополии, особенно через субсидии, инвестиции и импортную зависимость. В то же время французские компании, в частности корпорации, действующие в никелевом секторе, могут компенсировать сокращение местной рабочей силы за счет работников, прибывающих из Франции, или других иностранных мигрантов.

Правительство Франции посредством данной политики стремится скрыть недостатки и неудачи своей внутренней политики.

В 2024 году народ Майотты, столкнувшийся с тяжелым ударом урагана "Чидо", до сих пор не получил обещанной реконструкции и развития, о которых заявляли президент Франции Эмманюэль Макрон и другие высокопоставленные должностные лица. Министр по делам заморских территорий Наима Мутчу 22 января этого года объявила, что Франция взяла на себя финансовые обязательства для Майотты в размере более 674 млн евро, значительная часть которых будет обеспечена отдельной бюджетной строкой. Несмотря на это, в бюджете, принятом Национальной ассамблеей Франции 2 февраля этого года, не предусмотрена ни отдельная бюджетная строка, ни выделенные средства для восстановления Майотты.

В результате руководство Франции, продолжая безразличное отношение к тяжелому посткатастрофическому положению острова, ограничилось сохранением данных обещаний на уровне формальных документов, и процесс восстановления Майотты остался финансово неопределенным и без поддержки. Это решение является наглядным примером политики Франции, последовательно демонстрирующей безразличие к территориям, находящимся под колониальным господством, и направленной на то, чтобы местное население, устав от существующих условий, покидало родные земли.