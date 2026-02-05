Посольство США в Азербайджане упростит визовые процедуры для болельщиков ЧМ-2026

Посольство США в Баку организует встречу по визовым процедурам для лиц, имеющих билеты на чемпионат мира по футболу.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице посольства в социальной сети X.

"Хорошая новость для владельцев билетов, которые в этом году планируют поездку в США с целью посещения матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2026 - мы предоставляем возможность приоритетной записи на собеседование для получения визы США. Если вы приобрели билет напрямую у FIFA, вы можете присоединиться к программе FIFA PASS", - отмечается в сообщении посольства.

Отметим, что на чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.