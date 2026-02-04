https://news.day.az/world/1814049.html Самолет «Турецких авиалиний» экстренно сел в Индии Самолет авиакомпании Turkish Airlines совершил экстренную посадку в Индии. Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, самолет вылетел из столицы Непала Катманду, и вскоре после взлета в одном из двигателей возник пожар. Возгорание было взято под контроль.
Самолет авиакомпании Turkish Airlines совершил экстренную посадку в Индии.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, самолет вылетел из столицы Непала Катманду, и вскоре после взлета в одном из двигателей возник пожар.
Возгорание было взято под контроль.
По итогам проверки было заявлено, что продолжение полета до Турции представляло бы риск. Самолет был перенаправлен в международный аэропорт имени Субхаса Чандры Боса в индийском городе Калькутта.
Находившиеся на борту 236 пассажиров и 11 членов экипажа были безопасно эвакуированы.
