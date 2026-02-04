Самолет «Турецких авиалиний» экстренно сел в Индии

Самолет авиакомпании Turkish Airlines совершил экстренную посадку в Индии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, самолет вылетел из столицы Непала Катманду, и вскоре после взлета в одном из двигателей возник пожар.

Возгорание было взято под контроль.

По итогам проверки было заявлено, что продолжение полета до Турции представляло бы риск. Самолет был перенаправлен в международный аэропорт имени Субхаса Чандры Боса в индийском городе Калькутта.

Находившиеся на борту 236 пассажиров и 11 членов экипажа были безопасно эвакуированы.