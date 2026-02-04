Армянский двуглавый петух

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о заявлениях Сержа Саргсяна.

Day.Az представляет публикацию:

Серж Саргсян отметился тут занятным заявлением: сказал, мол, был бы рад, если б реваншистская оппозиция объединилась.

Правда, наш герой, брошенный на свалку даже большинством армянских реваншистов, тут же оговорился - дело, говорит, это сложное, пока рано о чем-то говорить, а тем более идти на выборы одним списком.

То есть обратите внимание: Сержик прекрасно понимает, что шансов у него никаких, у его "коллеги" по свалке Роберта Кочаряна - чуть побольше, но тоже около нуля. "Объединение" - единственный шанс проявить хоть какую-то активность, а там может и спонсоры найдутся.

​​​​​​​И неважно, что на выходе получится какой-то нелепый монстр - косолапый петух с двумя головами. Может, потенциальным спонсорам как раз двуглавые и нравятся?

Автор карикатуры - HSF