Эрдоган готов посредничать между США и Ираном

Турция готова взять на себя роль посредника в урегулировании разногласий между Ираном и Соединенными Штатами, намерена продолжить соответствующие контакты.

Как передает Day.Az, об этом заявил Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы подтверждаем, что готовы играть роль посредника между Ираном и США для снижения напряженности и решения проблем, и продолжим наши контакты в этом отношении", - сказал турецкий лидер в интервью саудовской газете Asharq Al-Awsat. "Мы на всех площадках выражали наше неприятие любых военных шагов против Ирана", - отметил он.

Касаясь этих дипломатических усилий, Эрдоган указал, что Турция координирует свои действия с партнерами в регионе. "Наши контакты продолжаются с дружественными странами, включая Саудовскую Аравию и Пакистан. Мы не подходим к этому вопросу с менталитетом блоков или альянсов", - пояснил он.

3 февраля Эрдоган прибыл в Саудовскую Аравию с официальным визитом.