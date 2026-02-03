Цены на серебро резко выросли

В ходе торгов во вторник, 3 февраля, стоимость фьючерса на поставку серебра в марте 2026 года в моменте выросла более чем на 13 процентов.

Как передает Day.Az, о резком увеличении цен на важнейший драгметалл свидетельствуют данные Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи).

К 18:15 по бакинскому времени котировки серебра подскочили на 13,1 процента к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и достигли отметки в 87,06 доллара за тройскую унцию. На пике стоимость драгметалла поднималась до 89,03 доллара.

Наблюдающийся на бирже рост цен на серебро фиксируется после не менее стремительного обвала его стоимости. После пробития отметки в 120 долларов за тройскую унцию стоимость драгметалла в начале февраля опустилась до 72,1 доллара.

Сейчас же наблюдается очередной этап биржевого ралли. Эксперты связывают подобную динамику с рядом факторов, включая стабильно высокий мировой спрос на серебро в промышленности и сфере зеленой энергетики при ограниченном предложении.