В Азербайджане изменят порядок уплаты НДС нерезидентами в электронной торговле

В Азербайджане налоговый учёт нерезидентов, предоставляющих работы и услуги в формате электронной торговли, будет регулироваться по новым правилам.

Как сообщает Day.Az, это отражено в предложенных изменениях в Налоговый кодекс, вынесенных на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Эти изменения совершенствуют механизм постановки на налоговый учёт в целях НДС нерезидентов, которые в порядке электронной торговли предоставляют работы и услуги лицам, не состоящим на учёте в налоговых органах (осуществляют электронную торговлю), а также охватывают вопросы налогообложения по таким операциям.

Так, в случаях, когда объём оборота по электронным услугам, предоставляемым вышеуказанными нерезидентами покупателям, находящимся на территории Азербайджанской Республики, превышает установленный порог (манатный эквивалент 10 000 долларов США), их постановка на налоговый учёт будет обязательной, а при недостижении этого порога - добровольной.

Установление такого порога, с одной стороны, создаёт условия для того, чтобы нерезиденты с небольшим объёмом оборота не подвергались административной нагрузке, а с другой стороны - обеспечивает обязательное привлечение к налоговому учёту нерезидентных поставщиков, оказывающих услуги в экономически значительных объёмах.

Поскольку количество и объём работ и услуг, предоставляемых в порядке электронной торговли, велики, законодательством определяются исключения, которые не относятся к сфере таких услуг. К этим исключениям относятся консультационные, юридические, финансовые, бухгалтерские, дизайнерские и инженерные услуги, оказываемые по электронной почте и посредством других интерактивных средств связи, образовательные и учебные услуги, предоставляемые в режиме реального времени через интернет, а также услуги по онлайн-бронированию билетов на научные, образовательные, культурные, спортивные и развлекательные мероприятия.

С учётом того, что данные услуги по своей сути носят индивидуализированный характер, выполняются на основе прямого интерактивного взаимодействия в режиме реального времени и по своей природе ближе к традиционным договорным отношениям по оказанию услуг, они не относятся к услугам, предоставляемым в порядке электронной торговли.

Изменение предусматривает уплату НДС за каждый отчётный период, но не позднее последнего дня месяца, следующего за отчётным периодом.

Требование законодательства, связанное с обязательной регистрацией, будет применяться по истечении 6 (шести) месяцев, а постановка на налоговый учёт будет осуществляться на основе упрощённой процедуры (онлайн-регистрация, минимальные требования к отчётности) в соответствии с правилами, которые будут утверждены после принятия закона. Это создаст для нерезидентов возможность привести свои системы, налоговую инфраструктуру и механизмы отчётности в соответствие с требованиями законодательства.

В целом изменения создадут условия для постановки на налоговый учёт нерезидентов, осуществляющих деятельность в сфере электронной торговли и превышающих установленный порог оборота, увеличения поступлений по НДС из данного сектора и обеспечения прозрачности налоговой базы.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.