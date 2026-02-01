https://news.day.az/world/1813298.html В Норвегии заметили редкое по силе северное сияние - ВИДЕО Над Норвегией заметили самое красивое северное сияние 8 уровня - всего в шаге от максимального 9. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В Норвегии заметили редкое по силе северное сияние - ВИДЕО
Над Норвегией заметили самое красивое северное сияние 8 уровня - всего в шаге от максимального 9.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре