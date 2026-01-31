Топ банков Азербайджана по процентным доходам - СПИСОК
Опубликованы данные о процентных доходах банков, действующих в Азербайджане, по состоянию на 1 января текущего года.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), наибольший объем процентных доходов зафиксирован у "Kapital Bank". Сумма его процентных доходов составила 1,180 млрд манатов.
На втором месте находится Международный банк Азербайджана (ABB) с процентными доходами в размере 1,096 млрд манатов. Третью позицию занимает "PAŞA Bank" с показателем 542,055 млн манатов.
Наименьший объем процентных доходов зафиксирован у бакинского филиала банка "Bank Melli Iran" - 5,667 млн манатов.
|
№
|
Банки
|
Процентные доходы банка
(миллионов манат)
|
1
|
Kapital Bank
|
1 180,081
|
2
|
International Bank of Azerbaijan
|
1 095,602
|
3
|
PASHA Bank
|
542,055
|
4
|
Bank Respublika
|
299,579
|
5
|
Access Bank
|
256,176
|
6
|
Unibank
|
251,233
|
7
|
Xalq Bank
|
228,641
|
8
|
Yelo Bank
|
180,422
|
9
|
Bank of Baku
|
177,272
|
10
|
Rabitabank
|
137,586
|
11
|
Azer-Turk Bank
|
126,760
|
12
|
Turan Bank
|
102,642
|
13
|
Ziraat Bank Azerbaijan
|
84,431
|
14
|
Express Bank
|
82,727
|
15
|
Yapi Credi Bank Azerbaijan
|
53,006
|
16
|
Bank VTB Azerbaijan
|
40,446
|
17
|
Azerbaijan Industry Bank
|
39,840
|
18
|
Premium Bank
|
36,984
|
19
|
Bank BTB
|
32,675
|
20
|
AFB Bank
|
26,096
|
21
|
Bank Eurasia
|
16,516
|
22
|
Bank Melli Iran-Baku
|
5,667
