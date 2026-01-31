Топ банков Азербайджана по процентным доходам

Опубликованы данные о процентных доходах банков, действующих в Азербайджане, по состоянию на 1 января текущего года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), наибольший объем процентных доходов зафиксирован у "Kapital Bank". Сумма его процентных доходов составила 1,180 млрд манатов.

На втором месте находится Международный банк Азербайджана (ABB) с процентными доходами в размере 1,096 млрд манатов. Третью позицию занимает "PAŞA Bank" с показателем 542,055 млн манатов.

Наименьший объем процентных доходов зафиксирован у бакинского филиала банка "Bank Melli Iran" - 5,667 млн манатов.

Банки

Процентные доходы банка

(миллионов манат)

1

Kapital Bank

1 180,081

2

International Bank of Azerbaijan

1 095,602

3

PASHA Bank

542,055

4

Bank Respublika

299,579

5

Access Bank

256,176

6

Unibank

251,233

7

Xalq Bank

228,641

8

Yelo Bank

180,422

9

Bank of Baku

177,272

10

Rabitabank

137,586

11

Azer-Turk Bank

126,760

12

Turan Bank

102,642

13

Ziraat Bank Azerbaijan

84,431

14

Express Bank

82,727

15

Yapi Credi Bank Azerbaijan

53,006

16

Bank VTB Azerbaijan

40,446

17

Azerbaijan Industry Bank

39,840

18

Premium Bank

36,984

19

Bank BTB

32,675

20

AFB Bank

26,096

21

Bank Eurasia

16,516

22

Bank Melli Iran-Baku

5,667