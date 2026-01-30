Какой будет погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на 31 января.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службы, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Ночью и утром в отдельных местах возможен туман. Умеренный юго-западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 3-6 °C тепла, днем - 12-17 °C тепла. Атмосферное давление понизится с 756 до 753 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 80-85 %, днем - 55-60 %.

В районах Азербайджана погода в основном будет без осадков, однако днем в некоторых горных районах ожидаются кратковременные осадки в виде снега. Местами возможен туман. Умеренный западный ветер в отдельных районах будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 0-5 °C тепла, днем - 13-18 °C тепла, в горах ночью ожидается 0-5 °C мороза, днем - 10-15 °C тепла.

