В Турции отменили сервисный сбор

Вопрос формирования счета в заведениях общественного питания уже долгое время остается предметом обсуждений. Особенно актуальной эта тема стала после недавнего решения, принятого в Турции, которое вновь привлекло внимание к ценовой политике в ресторанах и кафе.

Как сообщает Day.Az, согласно принятому в Турции решению, цена, указанная в меню в ресторанах, кафе и других заведениях общественного питания, считается окончательной. Взимание с клиентов дополнительных платежей под разными названиями отменено.

В Турции отменены сборы

Согласно новым правилам, в заведениях общественного питания Турции больше не взимаются отдельно следующие платежи:

сервисный сбор (плата за обслуживание);

плата за стол;

плата за сервировку;

плата за скатерть и покрытие стола.

Все эти расходы включены в цену, указанную в меню, и не могут требоваться с клиента дополнительно. Цель нововведения - обеспечить прозрачность цен и избавить посетителей от неожиданных сумм в счёте.

Как обстоят дела в Азербайджане?

В Азербайджане, в отличие от Турции, пока не существует единого и четкого подхода к этому вопросу. На практике встречаются различные формы дополнительных платежей.

Сервисный сбор

Это основной реально применяемый дополнительный платеж. В ряде ресторанов он начисляется в виде процента к счету, однако такая практика действует не везде и зависит от внутренних правил заведения.

Плата за стол

Понятие "плата за стол" в Азербайджане широко не распространено. Требование отдельной оплаты под таким названием практически не встречается.

Плата за сервировку и скатерть

Подобные сборы в стране фактически не применяются. Расходы на скатерти, посуду и сервировку обычно уже включены в стоимость блюд.

Чаевые

Они носят исключительно добровольный характер и выплачиваются официанту по желанию клиента.

В действующем законодательстве Азербайджана отсутствует отдельная норма, которая бы прямо и однозначно регулировала взимание сервисного сбора. По словам экспертов и представителей предпринимательских объединений, в этой сфере существует правовой пробел.

Специалисты считают, что подход, примененный в Турции - когда цена в меню является окончательной суммой к оплате, - повышает удовлетворенность потребителей и предотвращает спорные ситуации. В Азербайджане же отсутствие четкого регулирования иногда становится причиной недовольства клиентов.