Названы самые ожидаемые смартфоны февраля

Журналисты портала GizmoChina составили список самых ожидаемых смартфонов, которые должны выйти на рынок в феврале.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на издание, по мнению экспертов, второй месяц года обещает быть насыщенным громкими и потенциально популярными релизами.

Отмечается, что в феврале ожидается выход сразу нескольких флагманских и доступных моделей, способных стать бестселлерами. В числе главных новинок - флагманская линейка Samsung Galaxy S26, которая будет представлена тремя устройствами.

В начале месяца также ожидается релиз iQOO 15 Ultra с большим LTPO AMOLED-дисплеем и аккумулятором ёмкостью 7400 мАч. Следом на рынок могут выйти смартфоны серии Vivo V70 - доступные модели на базе процессора Snapdragon 8 третьего поколения с батареей на 6500 мАч.

Кроме того, эксперты ожидают появление бюджетного Google Pixel 10a, а одним из ключевых релизов месяца называют iPhone 17e - более доступную версию смартфона Apple.

До конца февраля Samsung также может представить недорогие модели Galaxy A57 и Galaxy A37, а завершить месяц, по прогнозам, способен релиз смартфона Motorola Edge 70 Fusion.