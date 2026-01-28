КСИР разместил носитель БЛА Shahed Bagheri в районе Бендер-Аббаса

Опубликованные спутниковые снимки с аппарата Sentinel-2 показывают, что Корпус стражей исламской революции разместил носитель БЛА Shahed Bagheri примерно в 5 км к югу от порта Бендер-Аббас, передает Day.Az.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности применить силу против Ирана, одновременно призвав власти страны к переговорам по ядерной программе.