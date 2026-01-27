Трамп оценил саммит в Давосе

Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе стал одним из лучших за всю историю проведения мероприятия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью радиошоу Sid & Friends.

"Это был потрясающий Давос. Наверное, это был лучший из всех форумов, которые они когда-либо проводили, но он действительно был потрясающий", - сказал глава Белого дома.

ВЭФ - швейцарская неправительственная организация, которая ежегодно проводит встречи с участием руководителей бизнеса, политических лидеров и экспертов из разных областей. Форум насчитывает около тысячи крупных компаний и организаций-участников. В 2026 году мероприятие проходило с 19 по 23 января, а основной темой объявлен "Дух диалога".