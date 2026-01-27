Израиль хочет достичь нового соглашения с Трампом

Израиль готовится к переговорам с президентом США Дональдом Трампом о новом десятилетнем соглашении в области безопасности, чтобы продлить военную поддержку со стороны США. Об этом сообщает The Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Действующий меморандум о взаимопомощи между Израилем и США рассчитан до 2028 года. По нему Америка должна предоставлять Иерусалиму военную помощь на $38 млрд в 2019-2028 финансовых годах.

Сейчас же идет обсуждение формата поддержки на следующие годы. Газета отмечает, что власти Израиля готовятся к будущему без американских грантов на миллиарды долларов и планируют сделать акцент на совместных проектах и технологическом сотрудничестве.

Также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в январском интервью The Econimist отмечал, что Израиль намерен за 10 лет постепенно снизить зависимость Израиля от американской помощи и отмечал, что "процесс уже идет". Он отмечал, что, вероятно, не будет добиваться полного продления американской военной помощи Израилю в размере $38 млрд.