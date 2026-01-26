https://news.day.az/world/1812040.html Подмерз Ниагарский водопад - ВИДЕО Знаменитый Ниагарский водопад подмëрз. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Отмечается, что прямо сейчас температура на этой части границы США и Канады в районе -11°С. Представляем вниманию читателей эти кадры:
