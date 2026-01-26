Подмерз Ниагарский водопад

Знаменитый Ниагарский водопад подмерз.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Отмечается, что прямо сейчас температура на этой части границы США и Канады в районе -11°С.

Представляем вниманию читателей эти кадры: