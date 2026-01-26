Названа стоимость поставок из Азербайджана в Армению в 2025 году

В 2025 году из Азербайджана в Армению было экспортировано топлива на 788,8 тысячи долларов.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Напомним, что 21 октября 2025 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном заявлении для прессы с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым подчеркнул, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации.

Отметим, что 18 декабря Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) направила в Армению 1 220 тонн автомобильного топлива марки АИ-95.

Затем 9 января 2026 года в Армению было отправлено в общей сложности 2698 тонн груза (48 вагонов), включая 1 742 тонны бензина АИ-95 и 956 тонн дизельного топлива. 11 января поезд из 18 вагонов, груженных 979 тоннами автомобильного бензина марки АИ-92 был отправлен в эту страну.

Кроме того, в конце прошлого года первый состав с казахстанской пшеницей прибыл в Армению через Азербайджан. Поезд из 15 вагонов с общим объемом порядка 1 000 тонн успешно протестировал новый логистический маршрут из Казахстана транзитом через Россию, Азербайджан и Грузию.

Национальный зерновой оператор Казахстана подчеркивает, что в перспективе этот транзитный коридор может стать постоянным каналом поставок казахстанского зерна и других грузов в направлении Еревана.