США инвестируют $1,6 млрд в развитие редкоземельных металлов

Администрация президента США Дональда Трампа планирует вложить $1,6 млрд в американскую компанию USA Rare Earth, что станет крупнейшей государственной инвестицией в частный сектор для обеспечения поставок критически важных минералов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщила газета Financial Times (FT).

Уточняется, что USA Rare Earth разрабатывает рудник в штате Техас, который содержит 15 из 17 редкоземельных элементов, используемых в производстве электроники и вооружений, а позднее планирует строительство завода по выпуску магнитов в Оклахоме. Ожидается, что о сделке и отдельном частном финансировании более чем на $1 млрд объявят 26 января.

"Мы сосредоточены на возвращении критически важных и стратегических полезных ископаемых, необходимых для цепочек поставок полупроводников и национальной безопасности США", - заявил представитель американского минторга.

По данным газеты, из $1,6 млрд $277 млн будет потрачено на покупку акций компании USA Rare Earth, что предоставит правительству примерно 10% в компании. Кроме того, еще $1,3 млрд выдадут в качестве кредита, который компания должна вернуть с процентами.

В материале отмечается, что деньги поступают из специального фонда министерства торговли США, созданного по закону о чипах и науке 2022 года. Таким образом, США одновременно станут совладельцем и кредитором компании, получат контроль над стратегическими редкоземельными металлами и окажут помощь в развитии производства внутри страны.