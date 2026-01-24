Стокгольмский арбитражный трибунал отклонил ходатайство Карапетяна

Стокгольмский арбитражный трибунал 24 декабря 2025 года полностью отклонил ходатайство, поданное Liormand Holdings Limited, Самвелом Карапетяном, Этери Карапетян, Саргисом Карапетяном и Кареном Карапетяном (далее - "Истцы").

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщается на сайте правительства РА.

"В рамках ходатайства, помимо прочего, от Арбитражного трибунала требовалось подтвердить факт неисполнения Республикой Армения решения чрезвычайного арбитра (Emergency Arbitrator) от 22.07.2025 по делу № EA 2025/121, восстановить лицензию ЗАО "Электрические сети Армении" (ЭСА) и полномочия членов его органов управления, а также прекратить полномочия назначенного временного управляющего. Кроме того, трибуналу предлагалось запретить принудительную продажу, отчуждение либо распоряжение иным способом акциями ЭСА или иными активами.

Арбитражный трибунал полностью отклонил все указанные требования, придя к выводу о необоснованности запрошенных Истцами обеспечительных мер.

Арбитражный трибунал также постановил, что все расходы, связанные с рассмотрением данного ходатайства, полностью возлагаются на сторону Истцов.

Настоящим решением обеспечивается сохранение целостности и всесторонности арбитражного производства, гарантируя, что любое последующее решение будет принято на основании всех относящихся к делу доказательств и в соответствии с оценкой Арбитражного трибунала в отношении своей юрисдикции и применимого права.

Республика Армения приветствует данное решение, принятое Арбитражным трибуналом, обладающим полномочиями по разрешению спора по существу, а не "чрезвычайным арбитром".

Республика Армения подтверждает свою приверженность участию в арбитражном разбирательстве с высоким уровнем профессионализма и при полном уважении к процессу, последовательно отстаивая свои позиции и интересы, а также продолжая конструктивное взаимодействие со стороной Истцов и Арбитражным трибуналом", - говорится в сообщении.