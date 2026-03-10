SOCAR заинтересована в участии в проектах upstream в США

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) проявляет большой интерес к участию в проектах upstream в США.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом сказал президент государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф в ходе американо-азербайджанской торгово-деловой конференции, посвященной 30-летию Торговой палаты США-Азербайджан, передает Day.Az.

"Я знаю, что наши коллеги ведут переговоры со многими американскими компаниями. SOCAR также очень заинтересована в оценке и получении доли участия в добычных проектах в США. В настоящее время мы ведем активные обсуждения с несколькими партнерами по потенциальным приобретениям в США", - сказал Наджаф.

Он добавил, что нефтегазовая отрасль, конечно, требует значительной технологической поддержки, которую предоставляют многие наши партнеры.

"Мы хотели бы внедрять современные инновационные решения и инструменты. Американские компании являются естественными партнерами для работы в этом направлении. Мы стремимся развивать наши углеводородные месторождения устойчивым образом.

Мы также открыты к любым инновационным решениям и новым технологиям, которые помогут нам выполнять нашу работу более эффективно, с меньшими затратами, но при этом получать такие же или даже лучшие результаты", - добавил он.