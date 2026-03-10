Иранская армия заявила об атаке на НПЗ в Хайфе
В ответ на атаки на иранские нефтехранилища были обстреляны нефтеперерабатывающие заводы и топливные хранилища в израильском городе Хайфа.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на заявление иранской армии.
По информации, указанные объекты в Хайфе были поражены посредством дронов-"камикадзе".
Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.
В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники. 9 марта сын Али Хаменеи Моджтаба был избран новым лидером исламской республики.
Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.
