В сети показали необычную визуализацию черной дыры

В сети распространилось видео необычной визуализации черной дыры.

Как передает Day.Az, черная дыра - это небесный объект с настолько сильным гравитационным притяжением, что ничто, даже свет, не может покинуть его.

Отмечается, что такие объекты возникают, когда массивная звезда коллапсирует сама в себя.