В сети показали необычную визуализацию черной дыры - ВИДЕО
В сети распространилось видео необычной визуализации черной дыры.
Как передает Day.Az, черная дыра - это небесный объект с настолько сильным гравитационным притяжением, что ничто, даже свет, не может покинуть его.
Отмечается, что такие объекты возникают, когда массивная звезда коллапсирует сама в себя.
