Гороскоп на 10 марта

Сегодня звезды гороскопа обещают подарить вам удивительное ощущение эмоциональной легкости. Постарайтесь сохранить в себе это ощущение до самого вечера! В таком состоянии вам будет обеспечен успех в делах и симпатии окружающих. Будьте готовы к приятным сюрпризам. Вам могут сделать заманчивое предложение, которое обещает оказаться перспективным и прибыльным. А вот в плане здоровья будьте осторожнее - не злоупотребляйте сомнительными удовольствиями, особенно такими, как алкоголь, иначе вы рискуете потерять чувство меры. Это особенно нежелательно в силу того, что день предполагает повышенный риск травматизма, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня социальная энергия Овна достигнет пика: его энтузиазм и позитивный настрой обеспечат ему симпатии окружающих. Это отличный день для Овна, чтобы привлечь на свою сторону людей: провести сложные переговоры, поставить точку в конфликте, заручиться поддержкой или просто завести приятное знакомство. Овен сумеет заразить собеседника своим интересом и заставит прислушаться к себе. Сегодня любая его деятельность в этом направлении практически обречена на успех!

Телец

Сегодня Телец в состоянии завоевать весь мир! По крайней мере, именно на это он будет настроен. Самое интересное, что его самоуверенность будет иметь под собой основу - Телец действительно способен сегодня на многое. Его энергия не будет знать границ, а из словарного запаса исчезнет слово "невозможно". Людям, вставшим на его пути, можно лишь посочувствовать: безжалостный Телец будет подобен теще из анекдота, упавшей в бассейн с крокодилами. Как говорится, ваши крокодилы, вы их и спасайте.

Близнецы

Сегодня жизнь предоставит Близнецам немало счастливых шансов, однако далеко не всеми из них они сумеют воспользоваться! Дело в том, что звезды гороскопа наделяют Близнецов расслабленным настроем и некоторой медлительностью - они могут просто не успеть среагировать на стремительно меняющуюся обстановку сегодняшнего дня. Так что если Близнецы хотят схватить за хвост свою удачу, им следует более активно включиться в происходящее и не зевать, смотря по сторонам!

Рак

Сегодня звезды гороскопа советуют Раку выйти за рамки привычных ограничений и барьеров, чтобы понять - мир интереснее, чем тот искусственный мирок, в котором он день изо дня привык крутиться! Неотложные дела, рутина, быт - обычно у него нет времени на то, чтобы поднять голову и оглянуться. Сегодня у Рака есть отличный шанс вырваться из будничной суеты, взглянув на многие привычные вещи незамутненным, свежим взглядом. Не бойтесь мечтать и экспериментировать - мечта сегодня подскажет дорогу, а внутренняя организованность не даст вам сбиться с пути!

Лев

Сегодня Лев имеет все шансы обзавестись новыми знакомыми, поклонниками его таланта и просто попавшими под его обаяние людьми! Его энергия будет бить ключом, заставляя Льва находиться в центре событий и нередко играть в них режиссерскую роль. Сегодня Лев может на практике понять секрет талантливого организатора: не стоит тратить время на то, чтобы подобрать свой ключик к сердцу каждого. Достаточно найти универсальные ходы, которые придутся по вкусу большинству.

Дева

Сегодня сила Девы - в близких людях, готовых ее поддержать. Если она обратится за поддержкой к родственникам и друзьям, то получит от них помощь даже больше, чем ожидала. Впрочем, решение проблем - лишь одна из возможностей этого дня. Любое дело, которое Дева сегодня затеет со своими близкими, принесет ей не только радость, но и, возможно, конкретную пользу. Устройте дружескую вечеринку или просто соберитесь в кругу семьи. Будьте искренни с теми, кто вам дорог, и они во всем пойдут вам навстречу.

Весы

Сегодня Весы могут то и дело ловить на себе недоуменные взгляды: их неорганизованность будет написана у них на лице. Ну а если по лицу это будет не видно, она уж точно проявится в их противоречивых поступках и размышлениях о том, как им лучше поступить. Весы сегодня полны деятельной энергии, так что не заметить их метаний окружающим будет просто невозможно! Придется потерпеть, пока Весы не приведут свои растрепанные мысли и чувства в порядок.

Скорпион

Сегодня Скорпиона ждет сюрприз - в первую очередь, в финансовом плане. Как и любой сюрприз, он не обязательно должен быть со знаком "плюс". Начать с того, что Скорпион вообще не будет склонен заниматься деньгами, однако обстоятельства потребуют внимания к ним: в течение дня Скорпион может и найти, и потерять. Премия, прибыль, отданный долг, проигрыш или ненужная покупка - Скорпиону стоит приготовиться к любым неожиданностям и быть осторожнее с тратами, чтобы не остаться внакладе.

Стрелец

Сегодня Стрелец может стать законодателем тенденций! Его энергичность, общительность и жизнелюбие обеспечат ему внимание окружающих, которые будут жадно ловить его слова. Стрелец готов заразить энтузиазмом кого угодно, делясь со слушателями свежими идеями и планами и вдохновляя их на новые дела. Одежду, как у Стрельца, захочется носить, а озвученные им идеи - претворять в жизнь. Так что сегодня Стрелец без труда может заручиться поддержкой любых своих проектов и планов.

Козерог

Сегодня Козерогу не стоит рваться на первые роли, это у него все равно не получится. Ему будет сложно проявлять инициативу, принимать решения и отстаивать свое. Если Козерог захочет продвинуться вперед, то самое разумное - делать это на пару с кем-то. А еще лучше для Козерога - помогать тем, кто нуждается в нем. Присоединитесь к чужому рабочему проекту, окажите поддержку близким и родным. В номинации "За лучшую вторую роль" вы сегодня добьетесь отличных результатов!

Водолей

Сегодня Водолей должен приготовиться к сюрпризам! Он втайне ждал предлога, чтобы нарушить свое расписание дня, и можно не сомневаться: такой предлог у него обязательно появится. Какие-то события, новости или люди нарушат привычное течение его дел, заставив изменить свои планы. Впрочем, Водолей не пожалеет: немного хаоса в жизни ему не повредит. Тем более что сегодня этот хаос откроет перед Водолеем новые дороги и новые возможности.

Рыбы

Сегодня у Рыб откроется талант оказываться в нужном месте в нужное время. И что самое главное - иметь дело с нужными людьми! Звезды гороскопа советуют Рыбам оставить в своей жизни место для новых идей и новых знакомств, пусть даже незапланированных и нежданных. Если Рыбы будут полностью открыты для общения, то сегодня имеют шанс встретиться с человеком, который произведет в их мировоззрении маленький переворот, заставив на многие вещи взглянуть по-новому.