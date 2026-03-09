Футбольный клуб "Ньюкасл" планирует обновить позицию вратаря перед началом следующего сезона.

Как передает Day.Az со ссылкой на The Athletic, тренерский штаб и руководство клуба больше не рассматривают Ника Поупа как неизменного первого номера.

По информации источников, "сороки" ищут голкипера, который сможет сразу занять место в стартовом составе и усилить игру команды. Несмотря на опыт 33-летнего Поупа, его игровые качества вызывают сомнения у руководства клуба. Также принято решение не выкупать права на Аарона Рамсдейла, который выступает за команду на правах аренды. Ожидается, что летом он вернется в "Саутгемптон".

Напомним, что Ник Поуп выступает за "Ньюкасл" с 2022 года. За это время голкипер сыграл за "сорок" 126 матчей, в 46 из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности. Контракт игрока истекает в июне 2026 года, и это лето будет решающим для определения его будущего в клубе.