Автор: Акпер Гасанов

Безусловно, сам факт звонка Президента Ирана Масуда Пезешкиана Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву можно только приветствовать. Отрадно и то, что Пезешкиан поблагодарил Президента Азербайджана за то, что он посетил посольство Ирана в Баку и выразил соболезнования в связи с гибелью верховного лидера Ирана Али Хаменеи и многих мирных жителей, а также за намерение оказать гуманитарную помощь Ирану.

Было бы хорошо, признай Пезешкиан и тот факт, что Азербайджан остался верен своему слову и не позволяет использовать территорию нашей страны для ударов по Ирану. Это тоже было бы важным моментом, который бы доказал понимание официальным Тегераном того бесспорного факта , что наша страна была и остается честна в отношении с ИРИ. И указал я на это обстоятельство вовсе неспроста.

Дело в том, что Пезешкиан заявил: "инцидент" с обстрелом Нахчывана с воздуха не имеет отношения к Ирану. Он подчеркнул, что случившееся будет расследовано. Естественно, что Президент Ильхам Алиев также подчеркнул важность расследования "инцидента", произошедшего в Нахчыване. Собственно говоря, это и было одно из требований официального Баку. Наряду с требованием о наказании виновных в случившемся.

В этой связи напомню, что по данным Министерства обороны Азербайджана, четыре беспилотных летательных аппарата были запущены в сторону Нахчыванского региона Азербайджана для совершения атак именно с территории Ирана. По данному факту в Азербайджане возбуждено уголовное дело по статьям, связанным с терроризмом и созданием угрозы авиационной безопасности.

Также добавлю, что пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что нанесение Ираном ударов по Нахчыванской Автономной Республике является явным нарушением суверенитета Азербайджана. То есть, в ООН также не сомневаются в том, что удар по нашей территории был нанесен именно Ираном. А чтобы все было еще более ясно, Стефан Дюжаррик призвал Иран соблюдать международное право и уставы ООН.

Кроме того, президенты Казахстана, Турции, Узбекистана, Грузии, Латвии, ОАЭ, ряда иных стран, как и премьер-министр Пакистана, а также глава европейской дипломатии Кая Каллас однозначно осудили Иран и поддержали Азербайджан. Плюс, в Госдепартаменте США заявили, что "решительно осуждают не спровоцированную атаку беспилотника, совершенную 5 марта иранским режимом против Азербайджана".

Госдеп назвал удары "вопиющим нарушением суверенитета Азербайджана и ненужной эскалацией агрессии Ирана". "Соединенные Штаты выражают полную солидарность с Азербайджаном в противостоянии этим угрозам. Нападения на территорию наших партнеров в регионе неприемлемы и будут встречены решительной поддержкой США этих партнеров", - говорилось в заявлении Госдепа.

Также напомню, что и Организация тюркских государств (ОТГ) выразила решительную поддержку Азербайджану после атак, осуществленных с территории Ирана на гражданские объекты в Нахчыванской Автономной Республике. Совет министров иностранных дел ОТГ подчеркнул важность соблюдения территориальной целостности страны и осудил внешнюю угрозу.

Страны-члены ОТГ (Турция, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан и Венгрия в качестве наблюдателя) подтвердили твердую солидарность с Баку, заявив, что угроза одному члену касается всей организации. Кроме того, Азербайджан и Турция связаны союзническими отношениями, закрепленными в Шушинской декларации, подписанной в 2021 году. Один из ключевых пунктов этого документа прямо предусматривает, что нападение на одну из сторон рассматривается как угроза безопасности другой и может повлечь совместные действия в сфере обороны.

Наконец, было принято решение о временном закрытии Азербайджаном движения грузовиков в иранском направлении по транспортному коридору "Север-Юг". И этот шаг имеет для Ирана несколько ощутимых последствий - экономических, логистических и политических. Для Ирана данный маршрут важен потому, что он позволяет зарабатывать на транзите грузов, повышает значение Ирана как транспортного хаба между Евразией и Индийским океаном, сокращает зависимость торговли от морских маршрутов.

Соответственно, после решения Азербайджана о закрытии движения грузовиков в иранском направлении по транспортному коридору "Север-Юг" резко и существенно снижается роль Ирана в региональной транспортной системе. Этот шаг ведет к снижению доходов Ирана от транзита, удорожание импорта и экспорта через северное направление. Особенно это чувствительно, потому что экономика Ирана и так находится под санкционным давлением, и транзитные проекты - один из немногих источников валютных поступлений.

Таковы были шаги, предпринятые Азербайджаном после осуществления Ираном провокации. Их совокупность и вынудила Пезешкиана позвонить Президенту Ильхаму Алиеву. При этом, Президент Ирана по-прежнему отрицает очевидное, настаивая на невиновности соседнего государства в том, что с его территории по НАР залетели дроны. Пезешкиан настаивает на важности расследования случившегося, в Азербайджане говорят о том же. Добавляя, что важно добиться наказания виновных.

Надеюсь, что так в итоге и произойдет. Также надеюсь, что в Тегеране откажутся от языка шантажа и угроз в адрес нашей страны. Именно это мы слышали от КСИР. И эти угрозы, недопустимые в любом случае, особо неуместны и нелепы на фоне звонка Пезешкиана Президенту Азербайджана. Вот в Баку, помимо всего прочего, и проверят, имеет ли Пезешкиан реальную власть и авторитет в стране или же перед нами имела место игра в "плохого и хорошего полицейских" с иранской стороны.