https://news.day.az/world/1820864.html Страшные последствия ракетных ударов по Тель-Авиву - ВИДЕО В результате ракетного удара Ирана в Тель-Авиве произошли разрушения. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Страшные последствия ракетных ударов по Тель-Авиву - ВИДЕО
В результате ракетного удара Ирана в Тель-Авиве произошли разрушения.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
