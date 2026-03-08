Азербайджан готов ответить на любые региональные угрозы

5 марта вооруженные силы Ирана нанесли удар беспилотниками по Нахчывану, были поражены международный аэропорт и объекты гражданской инфраструктуры. Кроме того, инцидент произошел на фоне последовательной политики нейтралитета Азербайджана, который неоднократно подчеркивал, что не позволит использовать свою территорию для ударов по Ирану.

В беседе с Day.Az эксперт по международным отношениям из Пакистана Халид Таймур Акрам заявил, что иранские удары по гражданским объектам в Нахчыванской Автономной Республике представляют собой явное нарушение международного права.

"С точки зрения международного права, нападение на гражданскую инфраструктуру на территории другого государства является нарушением суверенитета и принципов Устава ООН", - отметил эксперт. "Атака, проведенная Ираном по гражданским объектам в Нахчыване, без сомнения, является неправомерным действием".

В то же время Акрам подчеркнул, что необходимо учитывать внутреннюю нестабильность в Иране. "Поскольку система командования сегодня в стране нарушена, некоторые элементы могут проводить удары в разных регионах, включая страны Персидского залива и Азербайджан, без надлежащего контроля со стороны иранского руководства", - объяснил он.

Политолог также подчеркнул, что Азербайджан полностью сохраняет право отвечать в рамках международного права и принципа самообороны.

"Вооруженные силы страны одни из самых мощных в регионе и могут действовать в любое время и любыми способами, которые посчитают необходимыми. Азербайджан может также поднимать вопрос на международных площадках и требовать привлечения к ответственности. В то же время страна может укреплять свои оборонительные меры для предотвращения будущих атак", - сказал он.

В этой связи, подчеркнул политолог, политика "Железного кулака" отражает силу, решимость и возможности Вооруженных сил Азербайджана.

"Мир уже видел мощь азербайджанской армии, когда страна успешно освободила ранее оккупированные Арменией территории. Это показало не только профессионализм и силу армии, но и высокий уровень военного планирования и оперативной подготовки. Поэтому политика "Железного кулака" стала центральным элементом доктрины безопасности. Она демонстрирует, что Азербайджан полностью способен защищать свой суверенитет и решительно реагировать на любую угрозу", - добавил он.

По мнению эксперта, кризис может только укрепить международный статус Азербайджана. "Да, эта ситуация еще больше подчеркивает значимость Азербайджана как важного игрока в сфере безопасности региона. Мир уже видел сильный военный потенциал и стратегическое руководство страны. Подобные инциденты демонстрируют, что Азербайджан - стабильная и ответственная держава, способная защищать свой суверенитет. С сильным руководством, эффективной доктриной безопасности и мощной армией Азербайджан продолжает играть ключевую роль в поддержании региональной стабильности", - сказал в заключение Халид Таймур Акрам.

Марьяна Ахмедова