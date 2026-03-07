США уничтожили 43 корабля Ирана

Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что с начала военной операции против Ирана были уничтожены или повреждены 43 корабля исламской республики.

Как передает Day.Az, об этом говорится в официальном заявлении командования в соцсети X.

"Поражены более 3 тысяч целей. Разрушены или повреждены 43 иранских корабля", - говорится в публикации.

Ранее адмирал Брэд Купер, глава Центрального командования, заявлял, что США потопили более 30 кораблей иранских ВМС.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.