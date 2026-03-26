Жители Вьетнама увидели редкую рыбу-предвестника катаклизмов

Во Вьетнаме, в провинции Ламдонг, на берег моря прибило четырехметрового сельдяного короля - редкую глубоководную рыбу, которую местные считают предвестником катаклизмов.

Рыба с серебристым телом и красным плавником была обнаружена 22 марта в районе Динь-тхай-тхим. Жителей и туристов привлек необычный вид животного, так как сельдяные короли обычно живут на глубине более 900 метров и редко подплывают к берегу.

Длина этих рыб может достигать 11 метров, а по неподтвержденным данным - до 15 метров.