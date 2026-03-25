В Азербайджане растет число пациентов с болезнями почек

Число пациентов с заболеваниями почек с каждым годом растет. Среди них есть даже новорожденные и несовершеннолетние дети.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, по словам специалиста Министерства здравоохранения, врача-нефролога Хикмета Исмайылова, в последние годы широкое распространение хронических заболеваний почек вызывает серьезную обеспокоенность специалистов.

Основной причиной развития заболеваний почек является сахарный диабет. Кроме того, существует ряд других заболеваний, которые приводят к снижению функции почек. Люди, страдающие этими болезнями, входят в группу риска.

Хикмет Исмайылов отметил, что в зависимости от причины, стадии и степени развития хронического заболевания почек у пациента иногда могут отсутствовать какие-либо жалобы. Вместе с тем могут наблюдаться боли в области почек, быстрая утомляемость, слабость, снижение аппетита, отеки, повышенное артериальное давление, тошнота и рвота. Также возможны такие симптомы, как синдром беспокойных ног, зуд и мышечные судороги.

