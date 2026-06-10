В Баку загорелся автомобиль

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о возгорании автомобиля на улице Джамшида Нахчыванского в Низаминском районе столицы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ведомство, в связи с поступившим сообщением на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание в легковом автомобиле марки Hyundai было ликвидировано в кратчайшие сроки. Распространения огня на расположенную рядом лесопарковую зону удалось не допустить.

В результате происшествия пострадавших нет.

Находившиеся поблизости деревья были защищены от огня.