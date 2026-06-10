https://news.day.az/society/1840500.html В Баку загорелся автомобиль - ВИДЕО На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о возгорании автомобиля на улице Джамшида Нахчыванского в Низаминском районе столицы.
В Баку загорелся автомобиль - ВИДЕО
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о возгорании автомобиля на улице Джамшида Нахчыванского в Низаминском районе столицы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ведомство, в связи с поступившим сообщением на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.
Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание в легковом автомобиле марки Hyundai было ликвидировано в кратчайшие сроки. Распространения огня на расположенную рядом лесопарковую зону удалось не допустить.
В результате происшествия пострадавших нет.
Находившиеся поблизости деревья были защищены от огня.
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