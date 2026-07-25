Яйлаг Гараархадж в Кяльбаджаре: возрождается традиция, идущая из глубины веков - ФОТО

Бесконечные зеленые пастбища, раскинувшиеся в лоне заснеженных вершин, склоны, покрытые горными цветами, ледяные родники и отары овец, выходящие на пастбище с первыми лучами солнца... В Кяльбаджаре жизнь на яйлагах, продолжавшаяся веками, вновь возвращается в свое русло. Эта традиция, прерванная в годы оккупации, продолжается на родных землях уже шестой летний сезон.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, яйлаг Гараархадж, расположенный на территории села Моллабайрамлы, является одним из самых благоприятных мест для животноводства благодаря богатому травяному покрову, разнообразию горных растений и прохладному климату, передает Day.Az.

В летний сезон на эти яйлаги выгоняются тысячи голов мелкого и крупного рогатого скота. Фермеры говорят, что естественные пастбища положительно влияют как на упитанность животных, так и на увеличение удоя молока и приплода.

Согласно официальным данным, в этом году на яйлаги Кяльбаджарского района было доставлено более 160 тыс. голов мелкого рогатого скота и 4626 голов крупного рогатого скота, принадлежащих 582 фермерским хозяйствам. Наряду с этим, в течение сезона на территории района размещено 148 тыс. 308 пчелиных семей, принадлежащих 3396 пчеловодческим хозяйствам.

Житель села Моллабайрамлы Фазиль Тахмазов, покинувший родной край после оккупации Кяльбаджара в 1993 году и поселившийся в Уджарском районе, уже шестой год снова проводит летний сезон на земле предков. По его словам, заниматься животноводством на родной земле после 32 лет тоски - это чувство, которое невозможно выразить словами. Фермер, содержащий в настоящее время около 600 голов мелкого рогатого скота, говорит, что и мясо, и молоко животных, выращенных на яйлаге, бывают более качественными. Для Фазиля Тахмазова, продолжающего сегодня традицию яйлагов, унаследованную от отцов и дедов, возвращение в Кяльбаджар на сером коне также является осуществлением мечты, которую он годами хранил в своем сердце.

В другом фермерском хозяйстве на яйлаге Гараархадж содержится более 2500 голов мелкого рогатого скота и 25 голов крупного рогатого скота. Гурбан Танрывердиев говорит, что его деды и отцы также содержали свой скот в летние месяцы на кяльбаджарских яйлагах, а зимой - в равнинных районах. Эта традиция продолжается и сегодня. Прохладный воздух, богатый травяной покров и чистая родниковая вода не только повышают продуктивность животных, но и оказывают влияние на качество молочной и мясной продукции.

А Кёнуль Мехдиева, выпекающая лаваш на садже, говорит, что жизнь на яйлаге состоит не только из животноводства. Здесь каждый день оживают труд, проходящий в гармонии с природой, и бытовые традиции, формировавшиеся веками. Каждое утро доят овец, из свежего молока готовят сыр, заваривают ароматный чай из собранного в горах чабреца, зверобоя, душицы и ромашки. По ее словам, на яйлаге все натуральное - и воздух, и вода, и блага, поступающие на стол.

Когда каждое утро на яйлаге Гараархадж солнце встает из-за гор, начинается не просто новый день. Вновь оживает и прерванная когда-то жизнь на яйлагах. Отары, рассыпавшиеся по пастбищам, выпекаемый на садже лаваш, заваренный из горных трав чай и люди, живущие на этих землях, показывают, что яйлаги Кяльбаджара сегодня продолжают хранить не только неповторимую красоту природы, но и проверенный веками образ жизни и привязанность людей к родному краю.