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МИД Ирана обвинил Украину в атаке на торговое судно в Каспийском море

Министерство иностранных дел Ирана заявило, что украинские силы атаковали иранское коммерческое судно в Каспийском море. Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Исламской Республики. По утверждению иранской стороны, в результате атаки погиб один моряк, еще один член экипажа получил ранения.