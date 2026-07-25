https://news.day.az/world/1850262.html МИД Ирана обвинил Украину в атаке на торговое судно в Каспийском море Министерство иностранных дел Ирана заявило, что украинские силы атаковали иранское коммерческое судно в Каспийском море. Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Исламской Республики. По утверждению иранской стороны, в результате атаки погиб один моряк, еще один член экипажа получил ранения.
МИД Ирана обвинил Украину в атаке на торговое судно в Каспийском море
Министерство иностранных дел Ирана заявило, что украинские силы атаковали иранское коммерческое судно в Каспийском море.
Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Исламской Республики.
По утверждению иранской стороны, в результате атаки погиб один моряк, еще один член экипажа получил ранения.
В Тегеране решительно осудили произошедшее, назвав атаку нарушением международного права и актом агрессии.
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