https://news.day.az/officialchronicle/1850218.html Президент Ильхам Алиев наградил Милиха Евдаева Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Милиха Евдаева орденом "За службу Отечеству" 1-й степени. Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Президент Ильхам Алиев наградил Милиха Евдаева
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Милиха Евдаева орденом "За службу Отечеству" 1-й степени.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, Милих Илхананович Евдаев за многолетнюю плодотворную деятельность в общественной жизни Азербайджанской Республики награжден орденом "За службу Отечеству" 1-й степени.
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