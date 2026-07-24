https://news.day.az/society/1850112.html Какой будет температура воды на пляжах Абшерона? - ПРОГНОЗ 25 июля на пляжах Абшерона ожидается смена направления ветра. Как передает Day.Az, северо-восточный ветер в дневные часы перейдет в юго-восточный. Температура морской воды составит: На северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 27-28°C. На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) - 28-29°C.
Какой будет температура воды на пляжах Абшерона? - ПРОГНОЗ
25 июля на пляжах Абшерона ожидается смена направления ветра.
Как передает Day.Az, северо-восточный ветер в дневные часы перейдет в юго-восточный. Температура морской воды составит:
На северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 27-28°C. На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) - 28-29°C.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре