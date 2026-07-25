https://news.day.az/economy/1850217.html Недельный обзор рынка драгметаллов в Азербайджане По итогам текущей недели цена одной тройской унции (31,1034768 грамма) золота в Азербайджане повысилась на 10,7355 маната или на 0,2 процента.

Недельный обзор рынка драгметаллов в Азербайджане

Экономика, 25 июля 2026 14:06 (UTC +04:00) 1 030
Недельный обзор рынка драгметаллов в Азербайджане

По итогам текущей недели цена одной тройской унции (31,1034768 грамма) золота в Азербайджане повысилась на 10,7355 маната или на 0,2 процента.

Согласно расчетам Trend, проведенным на основе данных Центрального банка Азербайджана (ЦБА), средняя за неделю цена одной тройской унции золота по сравнению с предыдущей неделей выросла на 73,2955 маната или на 1,1 процента, составив 6917,5754 маната, передает Day.Az.

Цена одной тройской унции золота
13 июля

6897.8095

 20 июля

6834.8925

14 июля

6836.4990

21 июля

6884.2095

15 июля

6861.1575

22 июля

7015.0330

16 июля

6856.9925

23 июля

7008.1140

17 июля

6768.9410

24 июля

6845.6280
Средняя за неделю цена

6844.2799

 Средняя за неделю цена

6917.5754

За неделю цена одной тройской унции серебра в Азербайджане повысилась на 0,6683 маната или на 0,7 процента.

Средняя за неделю цена одной тройской унции серебра по сравнению с предыдущей неделей выросла на 1,56542 маната или на 1,6 процента, составив 99,0965 маната.

Цена одной тройской унции серебра

13 июля

98.9244

20 июля

96.7785

14 июля

98.3094

21 июля

98.3990

15 июля

99.5269

22 июля

101.4557

16 июля

97.0572

23 июля

101.4025

17 июля

93.8375

24 июля

97.4468
Средняя за неделю цена

97.53108

Средняя за неделю цена

99.0965

За неделю цена одной тройской унции платины в Азербайджане снизилась на 21,3605 маната или на 0,8 процента.

 

Средняя за неделю цена одной тройской унции платины по сравнению с предыдущей неделей уменьшилась на 0,9962 маната или на 0,04 процента, составив 2759,3329 маната.

Цена одной тройской унции платины

13 июля

2726.6215

20 июля

2715.5205

14 июля

2734.4670

21 июля

2742.3975

15 июля

2784.8805

22 июля

2828.7575

16 июля

2834.5205

23 июля

2815.8290

17 июля

2721.1560

24 июля

2694.1600
Средняя за неделю цена

2760.3291

 Средняя за неделю цена

2759.3329

За неделю цена одной тройской унции палладия в Азербайджане снизилась на 21,7005 маната или на 1 процент.

Средняя за неделю цена одной тройской унции палладия по сравнению с предыдущей неделей уменьшилась на 1,9278 маната или на 0,1 процента, составив 2168,8685 маната.

Цена одной тройской унции палладия

13 июля

2129.6070

20 июля

2131.7490

14 июля

2155.2345

21 июля

2158.2860

15 июля

2223.3620

22 июля

2232.4655

16 июля

2227.7990

23 июля

2211.7935

17 июля

2117.9790

24 июля

2110.0485
Средняя за неделю цена

2170.7963

 Средняя за неделю цена

2168.8685
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