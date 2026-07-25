Недельный обзор рынка драгметаллов в Азербайджане
По итогам текущей недели цена одной тройской унции (31,1034768 грамма) золота в Азербайджане повысилась на 10,7355 маната или на 0,2 процента.
Согласно расчетам Trend, проведенным на основе данных Центрального банка Азербайджана (ЦБА), средняя за неделю цена одной тройской унции золота по сравнению с предыдущей неделей выросла на 73,2955 маната или на 1,1 процента, составив 6917,5754 маната, передает Day.Az.
|
Цена одной тройской унции золота
|13 июля
|
6897.8095
|20 июля
|
6834.8925
|
14 июля
|
6836.4990
|
21 июля
|
6884.2095
|
15 июля
|
6861.1575
|
22 июля
|
7015.0330
|
16 июля
|
6856.9925
|
23 июля
|
7008.1140
|
17 июля
|
6768.9410
|
24 июля
|
6845.6280
|Средняя за неделю цена
|
6844.2799
|Средняя за неделю цена
|
6917.5754
За неделю цена одной тройской унции серебра в Азербайджане повысилась на 0,6683 маната или на 0,7 процента.
Средняя за неделю цена одной тройской унции серебра по сравнению с предыдущей неделей выросла на 1,56542 маната или на 1,6 процента, составив 99,0965 маната.
|Цена одной тройской унции серебра
|
13 июля
|
98.9244
|
20 июля
|
96.7785
|
14 июля
|
98.3094
|
21 июля
|
98.3990
|
15 июля
|
99.5269
|
22 июля
|
101.4557
|
16 июля
|
97.0572
|
23 июля
|
101.4025
|
17 июля
|
93.8375
|
24 июля
|
97.4468
|Средняя за неделю цена
|
97.53108
|
Средняя за неделю цена
|
99.0965
За неделю цена одной тройской унции платины в Азербайджане снизилась на 21,3605 маната или на 0,8 процента.
Средняя за неделю цена одной тройской унции платины по сравнению с предыдущей неделей уменьшилась на 0,9962 маната или на 0,04 процента, составив 2759,3329 маната.
|Цена одной тройской унции платины
|
13 июля
|
2726.6215
|
20 июля
|
2715.5205
|
14 июля
|
2734.4670
|
21 июля
|
2742.3975
|
15 июля
|
2784.8805
|
22 июля
|
2828.7575
|
16 июля
|
2834.5205
|
23 июля
|
2815.8290
|
17 июля
|
2721.1560
|
24 июля
|
2694.1600
|Средняя за неделю цена
|
2760.3291
|Средняя за неделю цена
|
2759.3329
За неделю цена одной тройской унции палладия в Азербайджане снизилась на 21,7005 маната или на 1 процент.
Средняя за неделю цена одной тройской унции палладия по сравнению с предыдущей неделей уменьшилась на 1,9278 маната или на 0,1 процента, составив 2168,8685 маната.
|Цена одной тройской унции палладия
|
13 июля
|
2129.6070
|
20 июля
|
2131.7490
|
14 июля
|
2155.2345
|
21 июля
|
2158.2860
|
15 июля
|
2223.3620
|
22 июля
|
2232.4655
|
16 июля
|
2227.7990
|
23 июля
|
2211.7935
|
17 июля
|
2117.9790
|
24 июля
|
2110.0485
|Средняя за неделю цена
|
2170.7963
|Средняя за неделю цена
|
2168.8685
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