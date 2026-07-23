Лига Европы: "Карабах" и ЦСКА разошлись миром в первом матче второго квалификационного раунда - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО

22:02

"Карабах" не смог добиться победы в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА против софийского ЦСКА.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова завершилась без забитых мячей - 0:0.

На протяжении всей игры команды не сумели реализовать свои моменты. Первый тайм также завершился нулевой ничьей, а после перерыва счет на табло так и не изменился.

Таким образом, судьба путевки в третий квалификационный раунд определится в ответной встрече, которая состоится 30 июля в Софии. Победитель противостояния сыграет с сильнейшим в паре "Шериф" (Молдова) - "Маккаби" (Тель-Авив).

21:05

Стартовал второй тайм матча.

20:47

Завершился первый тайм матча "Карабах" - ЦСКА.

После стартовых 45 минут счет не открыт - 0:0.

20:04

Стартовал первый матч второго квалификационного раунда ЛЕ между "Карабахом" и ЦСКА (София).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, встреча проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Стартовые составы:

"Карабах": Матеуш Кохальски, Бадави Гусейнов (к), Берце Варконьи, Матеус Сильва, Бруно Ланга, Педро Бикальо, Марко Янкович, Кади, Алексей Кащук, Абделла Зубир, Закария Саво.

Главный тренер: Гурбан Гурбанов.

ЦСКА: Федор Лапоухов, Теодор Иванов, Факундо Родригес, Пастор, Анджело Мартино, Жан-Филипп Гбамен, Бруну Жордау (к), Макс Эбонг, Стефано Сенси, Иоаннис Питтас, Леандро Годой.

Главный тренер: Христо Янев.