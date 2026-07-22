Сильная буря нарушила работу аэропортов Стамбула - ВИДЕО

Сильная буря обрушилась на Стамбул, вызвав перебои в работе аэропортов и нарушения авиасообщения.

Как передает Day.Az, из-за шквалистого ветра и резкого ухудшения видимости некоторые самолеты не смогли совершить посадку в аэропортах города. На этом фоне авиакомпании вносят изменения в расписание рейсов.

Стихия затронула многие районы Стамбула, особенно европейскую часть мегаполиса. Сильные порывы ветра повалили деревья, сорвали крыши с ряда зданий и повредили припаркованные автомобили.

Кроме того, в некоторых районах повреждены линии электропередачи. Движение транспорта на отдельных улицах затруднено из-за упавших деревьев и обломков конструкций.