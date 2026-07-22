Баку и Берлин вступают в новый этап стратегического партнерства - Азер Гараев

Визит Президента Ильхама Алиева в Германию 20-21 июля показал, что Баку и Берлин вступают в новый этап стратегического партнерства.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend политолог Азер Гараев.

В последние годы на фоне стремительного изменения геополитического ландшафта как в Европе, так и в мире, а также выхода на первый план вопросов энергетической безопасности, новых транспортных маршрутов и региональной стабильности, диалог между Берлином и Баку закономерно приобретает стратегический характер. Итоговые документы, подписанные по завершении визита, состоявшиеся встречи на высшем уровне и озвученные месседжи свидетельствуют о том, что отношения двух стран вступают в новую фазу.

"В рамках визита Президент Ильхам Алиев провел встречи с Президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и федеральным канцлером Фридрихом Мерцем. В ходе переговоров как с главой государства, так и с канцлером были широко обсуждены вопросы энергетической безопасности, экономического сотрудничества, Среднего коридора, мирного процесса на Южном Кавказе, отношений с Европейским Союзом и глобальной безопасности. Эта повестка подтверждает, что Баку и Берлин рассматривают свои отношения уже не только в двустороннем формате, но и в более широком региональном и международном контексте.

Главным итогом визита стало подписание Президентом Ильхамом Алиевым и канцлером Фридрихом Мерцем "Совместной декларации о стратегической повестке двустороннего партнерства между Азербайджанской Республикой и Федеративной Республикой Германия". Одновременно с этим принятие Совместной декларации о создании Азербайджано-Германского Делового Совета придало экономическим отношениям новую институциональную основу.

Эти документы - не просто выражение политической воли. Они предусматривают системное развитие сотрудничества между двумя странами по конкретным направлениям, создание рабочих групп и формирование механизмов долгосрочного взаимодействия. Это важный показатель перехода отношений от эпизодических визитов к устойчивому стратегическому сотрудничеству", - отметил он.

По его словам, в последние годы Азербайджан последовательно укрепляет свою роль в обеспечении энергетической безопасности Европы.

"В настоящее время природный газ страны поставляется в десять стран-членов Европейского Союза. Присоединение Германии к этому списку придает сотрудничеству между Баку и Берлином совершенно новое содержание. В своем заявлении для прессы Президент Ильхам Алиев так охарактеризовал достигнутые в этом направлении результаты:

"С этого года Азербайджан начал экспортировать свой природный газ в Германию. Таким образом, наш газ в настоящее время поставляется в 10 стран-членов ЕС, и это, несомненно, огромный вклад в энергетическую безопасность".

Это заявление - не просто статистический показатель. Оно демонстрирует дальнейшее укрепление позиций Азербайджана как надежного партнера на европейском энергетическом рынке. Германия же, как крупнейшая экономика Европейского Союза, придает особое значение диверсификации источников энергии. Именно поэтому выход азербайджанского газа на немецкий рынок демонстрирует совпадение стратегических интересов двух стран", - отметил политолог.

А.Гараев подчеркнул, что федеральный канцлер Фридрих Мерц также четко обозначил значимость Азербайджана для Германии.

"Он подчеркнул, что Германия намерена и далее диверсифицировать свои энергопоставки, и в этом контексте Азербайджан занимает особое место как надежный партнер. Заявления канцлера о возобновляемой энергетике, водороде и долгосрочном энергетическом сотрудничестве свидетельствуют о том, что стороны не намерены ограничивать отношения лишь текущими поставками газа. Наряду с энергетикой, вопросы транспорта и логистики также стали одной из главных тем переговоров. На фоне геополитических изменений последних лет значение Среднего коридора существенно возросло. Азербайджан, как одно из ключевых звеньев этого маршрута, играет важную роль в обеспечении надежного сообщения между Европой и Азией. Президент Ильхам Алиев оценил возрастающую роль Азербайджана в этом направлении следующим образом: "Азербайджан совершенствует свою транспортную инфраструктуру. Став в прошлом году полноправным членом консультативного формата Центральной Азии, Азербайджан играет роль своего рода моста между Центральной Азией и Европой. Эта роль будет постепенно возрастать". Этот подход имеет большое значение и для Германии.

Германия, как один из ведущих экспортеров Европы, заинтересована в развитии новых и безопасных логистических маршрутов. В этом контексте Азербайджан выступает не только как энергетический партнер, но и как один из ключевых транзитных центров на транспортной карте Евразии", - отметил А.Гараев.

Политолог подчеркнул, что в ходе визита в центре внимания находились и вопросы региональной безопасности.

"Руководство Германии высоко оценило достигнутые в процессе нормализации азербайджано-армянских отношений результаты. Канцлер Фридрих Мерц назвал парафирование мирного соглашения историческим событием и заявил о готовности Германии оказать поддержку в обеспечении прочного мира в регионе. Президент Ильхам Алиев, в свою очередь, обратил внимание на то, что Азербайджан уже на постконфликтном этапе предпринимает конкретные практические шаги: "Азербайджан сразу после этого соглашения перешел к практическим шагам. Поставляемые в настоящее время Азербайджаном бензин и дизельное топливо вносят очень большой вклад в энергетическую безопасность Армении...".

Эти слова демонстрируют, что Азербайджан стремится вносить вклад в укрепление стабильности в регионе не только политическими заявлениями, но и реальными экономическими и гуманитарными шагами. Поддержка Германией этого процесса является показателем важности, которую Европа придает долгосрочной стабильности на Южном Кавказе", - отметил политолог.

По его словам, одной из примечательных сторон визита стало то, что отношения с Европейским Союзом стали отдельной темой обсуждения.

"На фоне недавних визитов в Баку председателя Европейского Совета Антониу Кошты и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен берлинские встречи можно рассматривать как продолжение диалога Азербайджана с Европейским Союзом. Учитывая лидирующие позиции Германии в Европейском Союзе, развитие отношений с Берлином открывает для Баку дополнительные возможности и в брюссельском направлении.

Экономическое сотрудничество также вступает в новый этап. В настоящее время в Азербайджане действуют более двухсот немецких компаний. Недавно созданный Азербайджано-Германский деловой совет может стать важной платформой для увеличения инвестиций, подготовки новых проектов и расширения прямых контактов между деловыми кругами. Особенно такие сферы, как зеленая энергетика, промышленность, цифровые технологии, логистика и инфраструктура, считаются ключевыми направлениями будущего сотрудничества", - отметил он.

А.Гараев подчеркнул, что визит Президента Ильхама Алиева в Германию показал: отношения между Баку и Берлином больше не ограничиваются лишь дипломатическими связями и товарооборотом.

"Такие вопросы, как энергетическая безопасность, транспортные маршруты, региональная стабильность, инвестиционное сотрудничество и формирование нового геополитического баланса между Европой и Азией, еще больше сближают Азербайджан и Германию.

Подписанные стратегические документы укрепляют правовую и политическую базу этого сотрудничества. В предстоящий период создаваемые рабочие группы, деловые платформы и новые проекты определят практические результаты этих договоренностей. На фоне текущих геополитических реалий расширение сотрудничества между Баку и Берлином можно расценивать как начало нового этапа партнерства не только между двумя странами, но и в целом между Европой и Южным Кавказом", - добавил политолог.