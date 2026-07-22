https://news.day.az/hitech/1849307.html В США ребята собрали геймерскую кровать на колесах - ВИДЕО В США ребята собрали геймерскую кровать на колесах. Как передает Day.Az, кровать с электромотором управляется напарником на втором этаже и оснащена походным пауэрбанком для питания гаджетов и RGB-подсветки. Кадры опубликованы в социальных сетях. Представляем вашему вниманию данное видео:
В США ребята собрали геймерскую кровать на колесах - ВИДЕО
В США ребята собрали геймерскую кровать на колесах.
Как передает Day.Az, кровать с электромотором управляется напарником на втором этаже и оснащена походным пауэрбанком для питания гаджетов и RGB-подсветки.
Кадры опубликованы в социальных сетях.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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