https://news.day.az/hitech/1849307.html

В США ребята собрали геймерскую кровать на колесах - ВИДЕО

В США ребята собрали геймерскую кровать на колесах. Как передает Day.Az, кровать с электромотором управляется напарником на втором этаже и оснащена походным пауэрбанком для питания гаджетов и RGB-подсветки. Кадры опубликованы в социальных сетях. Представляем вашему вниманию данное видео: