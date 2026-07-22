Мэра французского Алеса эвакуировали из дома из-за угроз наркомафии

Мэра города Алес на юге Франции Кристофа Ривенка эвакуировали из дома и взяли под полицейскую охрану после получения разведданных о подготовке нападения со стороны наркогруппировки DZ Mafia.

Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что угроза была признана непосредственной.

По его словам, группировка пытается укрепить свои позиции в Алесе. Ранее в почтовом ящике мэра обнаружили 9-миллиметровые пули, а на стенах его дома появились угрожающие надписи.

DZ Mafia, возникшая в Марселе, считается одной из крупнейших наркогруппировок Франции. Инцидент стал редким случаем прямых угроз в отношении выборного должностного лица на фоне роста наркопреступности в стране