Тяжелое ДТП в Сальяне, есть погибшие - ВИДЕО
В результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Сальянском районе, погибли четыре человека.
Как сообщили Day.Az в Главном управлении Государственной дорожной полиции, авария произошла 20 июля около 18:00 на территории села Шорсулу. Автомобиль ВАЗ под управлением местного жителя Назима Гасымова столкнулся с автомобилем Toyota, двигавшимся во встречном направлении. За рулем иномарки находился житель села Алчалы Рази Дадашов.
В результате ДТП Назим Гасымов и его пассажиры - Илькин Гасымов и Эльнур Асадов - скончались на месте происшествия. Еще один пассажир, Вугар Асадов, умер в больнице. Пассажир Алифага Гумматов, а также малолетний сын Рази Дадашова получили травмы.
По факту происшествия проводится расследование.
В Главном управлении Государственной дорожной полиции отметили, что, по предварительным данным, причиной трагедии могли стать превышение скорости и нарушение правил маневрирования. В связи с этим ведомство вновь обратилось к водителям с призывом не оставаться равнодушными к подобным трагическим случаям, строго соблюдать правила дорожного движения и неукоснительно следовать рекомендациям, направленным на обеспечение безопасности на дорогах.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре