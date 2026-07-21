Тяжелое ДТП в Сальяне, есть погибшие - ВИДЕО

В результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Сальянском районе, погибли четыре человека.

Как сообщили Day.Az в Главном управлении Государственной дорожной полиции, авария произошла 20 июля около 18:00 на территории села Шорсулу. Автомобиль ВАЗ под управлением местного жителя Назима Гасымова столкнулся с автомобилем Toyota, двигавшимся во встречном направлении. За рулем иномарки находился житель села Алчалы Рази Дадашов.

В результате ДТП Назим Гасымов и его пассажиры - Илькин Гасымов и Эльнур Асадов - скончались на месте происшествия. Еще один пассажир, Вугар Асадов, умер в больнице. Пассажир Алифага Гумматов, а также малолетний сын Рази Дадашова получили травмы.

По факту происшествия проводится расследование.

В Главном управлении Государственной дорожной полиции отметили, что, по предварительным данным, причиной трагедии могли стать превышение скорости и нарушение правил маневрирования. В связи с этим ведомство вновь обратилось к водителям с призывом не оставаться равнодушными к подобным трагическим случаям, строго соблюдать правила дорожного движения и неукоснительно следовать рекомендациям, направленным на обеспечение безопасности на дорогах.