https://news.day.az/world/1849137.html В Праге рухнула знаменитая скульптура «Баланс» - ВИДЕО Известная скульптура "Баланс", установленная в столице Чехии Праге, рухнула, потому что, согласно сообщениям в местных СМИ, "утратила баланс и потеряла равновесие". Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем данные кадры:
В Праге рухнула знаменитая скульптура «Баланс» - ВИДЕО
Известная скульптура "Баланс", установленная в столице Чехии Праге, рухнула, потому что, согласно сообщениям в местных СМИ, "утратила баланс и потеряла равновесие".
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем данные кадры:
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