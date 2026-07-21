https://news.day.az/sport/1849382.html "Габала" подписала нигерийского вингера Футбольный клуб "Габала" продолжает формировать состав на новый сезон. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу клуба, команда подписала нигерийского вингера Убочиому Мешака. С 24-летним футболистом заключен контракт сроком на один год с возможностью продления еще на сезон. Последним клубом Мешака была венгерская "Казинцбарцика".

"Габала" подписала нигерийского вингера

Спорт, 21 июля 2026 20:03 (UTC +04:00) 770
"Габала" подписала нигерийского вингера

Футбольный клуб "Габала" продолжает формировать состав на новый сезон.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу клуба, команда подписала нигерийского вингера Убочиому Мешака.

С 24-летним футболистом заключен контракт сроком на один год с возможностью продления еще на сезон.

Последним клубом Мешака была венгерская "Казинцбарцика".

Ранее он также выступал за венгерский "Залаэгерсег", словенскую "Нафту", а также шотландские "Ливингстон" и "Данди Юнайтед".

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