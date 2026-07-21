https://news.day.az/sport/1849382.html "Габала" подписала нигерийского вингера Футбольный клуб "Габала" продолжает формировать состав на новый сезон. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу клуба, команда подписала нигерийского вингера Убочиому Мешака. С 24-летним футболистом заключен контракт сроком на один год с возможностью продления еще на сезон. Последним клубом Мешака была венгерская "Казинцбарцика".
"Габала" подписала нигерийского вингера
Футбольный клуб "Габала" продолжает формировать состав на новый сезон.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу клуба, команда подписала нигерийского вингера Убочиому Мешака.
С 24-летним футболистом заключен контракт сроком на один год с возможностью продления еще на сезон.
Последним клубом Мешака была венгерская "Казинцбарцика".
Ранее он также выступал за венгерский "Залаэгерсег", словенскую "Нафту", а также шотландские "Ливингстон" и "Данди Юнайтед".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре