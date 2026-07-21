"Габала" подписала нигерийского вингера

Футбольный клуб "Габала" продолжает формировать состав на новый сезон.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу клуба, команда подписала нигерийского вингера Убочиому Мешака.

С 24-летним футболистом заключен контракт сроком на один год с возможностью продления еще на сезон.

Последним клубом Мешака была венгерская "Казинцбарцика".

Ранее он также выступал за венгерский "Залаэгерсег", словенскую "Нафту", а также шотландские "Ливингстон" и "Данди Юнайтед".