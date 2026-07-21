В Азербайджане стартовал выбор специализации в магистратуру

Начался выбор специализации для поступления в магистратуру высших учебных заведений.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Сообщается, что к выбору специализации допускаются бакалавры, соответствующие конкурсным условиям, определенным на основании результатов вступительных экзаменов в магистратуру (по некоторым программам также экзамена на способности), проведенных 15 февраля, 17 мая и 14 июня 2026 года, и получившие право участвовать в выборе специализации.

Эти бакалавры должны до 23:59 26 июля посредством интернета выбрать специализацию для участия в конкурсе на поступление в магистратуру высших учебных заведений. По своему желанию бакалавры могут участвовать в выборе специализации и конкурсе на основании результата (набранного балла), показанного в любой из попыток сдачи экзамена.

В период выбора специализации бакалавр должен выбрать до 20 специализаций, соответствующих полученной специальности и своим предпочтениям, указать их коды в "Электронном заявлении бакалавра о выборе специализации" в желаемой последовательности и подтвердить выбор. Выбранные специализации должны соответствовать таблице выбора, праву бакалавра на их выбор, полученной специальности бакалавра (а для некоторых специализаций - также требованиям к знанию иностранного языка). (Перечень специализаций, по которым проводится прием, а также количество выделенных мест по программам представлены в №4 журнала "Magistr".)

Журнал можно приобрести в административном здании ГЭЦ (город Баку, Насиминский район, улица Академика Гасана Алиева, 299), в пункте продаж "Abituriyent" (город Баку, Низаминский район, улица Давуда Аслан, 2A), а также в книжных магазинах. Кроме того, его можно заказать на сайте www.abiturient.az и через приложение Wolt: https://abiturient.az/wolt.

Электронную версию (в формате PDF) №4 журнала "Magistr" можно получить на сайте www.abiturient.az.

К конкурсу будут допущены только те бакалавры, которые выбрали специализации в "Электронном заявлении бакалавра о выборе специализации" и подтвердили свой выбор.

С полным текстом объявления о выборе специализации можно ознакомиться по ссылке.